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    Бруну Фернандеш: Хейлун осознает свою ответственность как девятого номера «Юнайтед»

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о роли датского нападающего Расмуса Хейлунна в команде.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Хейлун осознает свою ответственность как девятого номера Юнайтед, и он должен забивать — в таком клубе, как наш, это требуется не только для него, но и от всех остальных», — приводит слова Фернандеша пресс-служба «МЮ».

    Расмус Хейлун смог спасти «красных дьяволов» от поражения в матче с «Брайтоном», забив мяч на 90+6-й минуте. Несмотря на этот гол, датчанин демонстрирует скромную результативность: четыре мяча в 29 матчах сезона.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Следующий матч «Манчестер Юнайтед» сыграет 1 мая в 22:00 по московскому времени против «Атлетик Бильбао» в рамках полуфинала Лиги Европы.

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