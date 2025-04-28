Бруну Фернандеш: Хейлун осознает свою ответственность как девятого номера «Юнайтед»

Капитанвысказался о роли датского нападающегов команде.

«Хейлун осознает свою ответственность как девятого номера Юнайтед, и он должен забивать — в таком клубе, как наш, это требуется не только для него, но и от всех остальных», — приводит слова Фернандеша пресс-служба «МЮ».

Расмус Хейлун смог спасти «красных дьяволов» от поражения в матче с «Брайтоном», забив мяч на 90+6-й минуте. Несмотря на этот гол, датчанин демонстрирует скромную результативность: четыре мяча в 29 матчах сезона.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» сыграет 1 мая в 22:00 по московскому времени против «Атлетик Бильбао» в рамках полуфинала Лиги Европы.