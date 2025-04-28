Бейл: Обговариваем с «Крыльями» новый контракт, но пока есть много вопросов

Защитникответил на вопрос о своем будущем в самарском клубе.

«Пока не знаю, что буду делать после окончания сезона. Сейчас мы с руководством обговариваем новый контракт, но пока есть много вопросов. Думаю, что сейчас нам в первую очередь необходимо сохранить прописку в РПЛ. Так же мне важно, кто будет главным тренером команды в новом сезоне. Конечно же, финансовая сторона вопроса тоже играет роль. Агента у меня нет, здесь ничего не поменялось. Так что все вопросы по своей карьере я решаю сам», — цитирует Бейла «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне 29-летний Бейл провел за «Крылья Советов» 21 матч, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.