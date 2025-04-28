Адиев: Каждый тренер видит всё по-своему

Магомед Адиев Фото: globallookpress.com
«Могу сказать, что каждый тренер видит все по-своему. Это тоже часть футбола. Мой предшественник видел игру иначе, поэтому я хочу поменять некоторые детали под себя, подтянуть интенсивность, единоборства.
Однако предшественник делал акцент на контроле мяча, и в этом плане я хочу выразить ему некий респект, так как мне с командой работать сильно проще», — приводит слова Адиева пресс-служба «Химок».
Ранее стало известно, что в «Химках» не платят зарплаты уже несколько месяцев.
«Химки» в РПЛ находятся на 12-й строчке в таблице.