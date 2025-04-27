Тедеев: Недовольны результатом и отдельными действиями футболистов в первом тайме

Главный тренер тольяттинскоговысказался о матче против(2:2).

«Недовольны результатом, недовольны отдельными действиями футболистов в первом тайме. В первые 15 минут мы имели преимущество, забили мяч. То, что готовили к этому сопернику, старались реализовать, но, к сожалению, получился только один хороший отрезок в первом тайме, нам не хватило большего. Должны были быть лучше, и готовность футболистов позволяла на это рассчитывать.

Во втором тайме вышедшие на замену футболисты оживили игру. Мы не должны были сегодня проигрывать, поэтому, наверное, ничья является закономерным результатом. Команда, которая пропускает такие простые мячи и потом забивает, не может рассчитывать на победу, сегодня, видимо, такой случай. Нужно сделать правильные выводы и цепляться за результат в следующих матчах.

Причины голов? Потерей концентрации это назвать сложно, потому что было начало игры, здесь просто не хватило определенного внимания. Главное — не хватило лидерских качеств у отдельных футболистов, особенно в обороне. Не может защитник так легко в своей штрафной позволять сопернику давать передачу практически во вратарской. Сделаем выводы, надеюсь, что футболисты понимают, какие они допустили ошибки, надеюсь, у каждого есть достоинство», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матч «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й строчке (24).