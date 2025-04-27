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    Семеньо — о ничьей с «МЮ»: Это расстраивает, мы доминировали большую часть матча

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    Нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо высказался о ничейном результате своей команды в матче 34-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    Антуан Семеньо — нападающий «Борнмута»
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    Антуан Семеньо — нападающий «Борнмута»

    «Это расстраивает. Мы доминировали большую часть матча. Мы остались вдесятером, но мне показалось, что мы по-прежнему чувствовали себя вполне комфортно. Мы хорошо оборонялись. Пропущенный гол очень расстраивает. Честно говоря, это ощущается как поражение.

    Я чувствую, что мы больше ничего не могли сделать. Все, что мы могли, — это обороняться всей командой и надеяться, что не пропустим. Нам просто не повезло пропустить в последней атаке соперника.

    Команды, стоящие выше нас (в таблице), могут проиграть в следующе туре, и мы можем их обойти. Нам просто нужно продолжить на следующей неделе. Нам предстоит тяжелая игра (с "Арсеналом"), но игроки будут достаточно уверены в себе, отправляясь на "Эмирейтс".

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    • Легче не становится, но я полностью верю в команду и в то, что мы можем что-то сделать», — цитирует Семеньо BBC.

    После этого матча «Борнмут» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе.

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