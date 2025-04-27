Семеньо — о ничьей с «МЮ»: Это расстраивает, мы доминировали большую часть матча

Нападающийвысказался о ничейном результате своей команды в матче 34-го тура АПЛ против(1:1).

«Это расстраивает. Мы доминировали большую часть матча. Мы остались вдесятером, но мне показалось, что мы по-прежнему чувствовали себя вполне комфортно. Мы хорошо оборонялись. Пропущенный гол очень расстраивает. Честно говоря, это ощущается как поражение.

Я чувствую, что мы больше ничего не могли сделать. Все, что мы могли, — это обороняться всей командой и надеяться, что не пропустим. Нам просто не повезло пропустить в последней атаке соперника.

Команды, стоящие выше нас (в таблице), могут проиграть в следующе туре, и мы можем их обойти. Нам просто нужно продолжить на следующей неделе. Нам предстоит тяжелая игра (с "Арсеналом"), но игроки будут достаточно уверены в себе, отправляясь на "Эмирейтс".

Легче не становится, но я полностью верю в команду и в то, что мы можем что-то сделать», — цитирует Семеньо BBC.

После этого матча «Борнмут» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе.