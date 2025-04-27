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    «Интер» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 34-го тура Серии А «Интер» — «Рома»

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    Хакан Чалханоглу («Интер»)
    «Интер» в родных стенах примет «Рому» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Стартовые составы

    «Интер»: Зоммер, Арнаутович, Ачерби, Барелла, Дармиан, Димарко, Карлос Аугусто, Павар, Фраттези, Чалханоглу, Мартинес.

    «Рома»: Свилар, Анхелиньо, Челик, Коне, Кристанте, Манчини, Ндика, Пеллегрини, Шомуродов, Суле, Довбик.

    «Интер»

    «Нерадзурри» сейчас ведут борьбу за Скудетто. В настоящий момент команда из Милана лидирует в турнирной таблице, однако ситуация «на тоненького», поскольку у «Наполи» столько же очков. «Интеру» нельзя больше терять очки, потому что вместе с очками подопечные Симоне Индзаги могут потерять и чемпионский титул.

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    В этом сезоне «Интер» провел 33 матча, в которых 21 раз победил, 9 раз сыграл вничью и 3 раза проиграл. Разница забитых и пропущенных мячей лучшая в лиге — 73:32.

    Среди недели «Интер» покинул Кубок Италии, проиграв «Милану» (0:3). Теперь мечты миланцев о требле в текущем сезоне рухнули. Задачами остаются победа в чемпионате страны и Лиге чемпионов, где они сыграют с «Барселоной» в полуфинале. В последнем матче Серии А «Интер» уступил «Болонье» (0:1) и позволил «Наполи» себя догнать.

    «Рома»

    Благодаря удачным результатам в последнее время римляне смогли вклиниться в борьбу за еврокубковую зону. Сейчас «волчица» имеет в своем активе 57 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии. «Рому» отделяет всего четыре очка даже от четвертой «Болоньи», которая находится в зоне Лиги чемпионов.

    Команда из Рима провела 33 матча, из которых смогла выиграть только 16. Также на счету римского коллектива 9 ничейных результатов и 8 поражений. Подопечные Клаудио Раньери имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 48:32.

    В прошлом туре «Рома» смогла победить «Верону» (1:0). До этого же команда из столицы Италии сыграла вничью с «Лацио» (1:1) и «Ювентусом» (1:1). Перед этим в активе «желанной» были победы над «Лечче» (1:0) и «Кальяри» (1:0). Столичному коллективу нужно продолжать побеждать, чтобы играть в еврокубках в следующем сезоне.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Интер» на выезде переиграл «Рому» со счетом 1:0

    В последних 10-ти встречах на счету «Интера» 8 побед, «Рома» оказалась сильнее всего 1 раз. Также 1 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Рома» с коэффициентом 3.75.

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