Дзюба: Ничья — закономерный итог, но наши пропущенные мячи — фантастика

Нападающийвысказался о матче против(2:2).

«Второй тайм начали агрессивно идти в единоборства, перестали проигрывать легкие мячи. Невозможно все время по‑хорошему общаться, иногда нужно повышать голос. Если люди не хотят, их надо заставлять. Если они не могут, значит, не надо здесь играть.

Со всем уважением к сопернику, но то, как мы пропускаем мячи, — это фантастика. Что со "Спартаком", что здесь. Я даже не знаю, так во дворе не пропустишь. С таким отношением нельзя играть на таком уровне.

Нам хватило характера, мы сравняли счет. Мы доминировали, но пропускали каждый раз — у нас то сюда, то туда. Каждый раз, как соперник переходит центр поля — сердце останавливается. А каждый раз, как мы подходим к воротам, есть шанс забить. Ничья — закономерный итог, но наши пропущенные мячи — фантастика. Это неприемлемо» , — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матч «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й строчке (24).