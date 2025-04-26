Семак: Конечно, плохой результат. Нам нужна была победа

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Конечно, плохой результат. Нам нужна была победа. Начали неплохого, но после забитого мяча менее активно стали играть. В остальном игра была нервная, больше борьбы и какой‑то суеты. В концовке пытались добавить в атаке, но могли как выиграть, так и проиграть.

Пропущенный гол? Не доиграли момент. Пропустили с полумомента, но соперник воспользовался им хорошо. Пропущенный гол повлиял в эмоциональном плане, выбил из колеи. В дальнейшем была игра не такая качественная, как нам бы хотелось», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 54 очка и идет вторым в таблице РПЛ. Московское «Динамо» (47) находится на пятом месте.