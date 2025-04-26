Гончаренко — о системе VAR: Сейчас это превратилось в какое-то шоу

Виктор Гончаренко Фото: globallookpress.com
В концовке встречи арбитр назначил пенальти на 90+14-й минуте, а затем потребовал перебить его спустя две минуты. Этот эпизод стал поводом для критики системы видеопомощи арбитрам.
«VAR сейчас больше вредит. Раньше мы понимали, что судья на поле главный. А сейчас это превратилось в какое-то шоу», — передаёт слова Гончаренко «Чемпионат».
Благодаря победе над «Ахматом» «Пари НН» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда продолжает борьбу за место в элитном дивизионе.