Гончаренко — о системе VAR: Сейчас это превратилось в какое-то шоу

Главный тренеррезко высказался о работе VAR после победы над(1:0) в 26-м туре РПЛ.

В концовке встречи арбитр назначил пенальти на 90+14-й минуте, а затем потребовал перебить его спустя две минуты. Этот эпизод стал поводом для критики системы видеопомощи арбитрам.

«VAR сейчас больше вредит. Раньше мы понимали, что судья на поле главный. А сейчас это превратилось в какое-то шоу», — передаёт слова Гончаренко «Чемпионат».

Благодаря победе над «Ахматом» «Пари НН» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда продолжает борьбу за место в элитном дивизионе.