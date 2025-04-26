ОконченСпартак — ЦСКА 1:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — ЦСКА«Спартак» — ЦСКА 1:2. Онлайн
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» и вышел в финал Кубка Англии

    «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Астон Вилла
    «Кристал Пэлас» одержал победу над «Астон Виллой» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Англии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе «орлов» дублем отметился Исмаила Сарр, который забил свои голы на 58-й и 90+4-й минутах встречи.

    Еще один гол записал на свой счет Эберечи Эзе на 31-й минуте.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Кристал Пэлас — Астон Вилла 3:0
    Голы: 1:0 Эберечи Эзе (31'), 2:0 Исмаила Сарр (58'), 3:0 Исмаила Сарр (90 + 4') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл (Бен Чилвел, 84'), Адам Уортон (Уилл Хьюз, 88'), Даити Камада, Эберечи Эзе (Хефферсон Лерма, 88'), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 79') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Росс Баркли, 70'), Лука Динь (Ян Матсен, 60'), Пау Торрес, Эзри Конса, Марко Асенсио (Джейкоб Рэмси, 69'), Джон МакГинн (Леон Бэйли, 60'), Юри Тилеманс, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Дониелл Мален, 79') Предупреждения: Бубакар Камара (17'), Тайрик Митчелл (19'), Крис Ричардс (65'), Даити Камада (84')

    После этого матча «Кристал Пэлас» пробился в финал Кубка Англии, где встретится с победителем пары «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». «Астон Вилла» завершила свое выступление на турнире.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Реал» уйдут в овертайм?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Бой Магомедова и Перейры не дойдет до решения?
  • Магомедов — Перейра. Прогноз и ставки
  • 1.80
  • Один из самых ожидаемых боев года в боксе подарит фанатам нокаут?
  • Юбенк — Бенн. Прогноз и ставки
  • 1.77
    • Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Магомедов — Перейра
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Юбенк — Бенн
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Интер Майами — Даллас
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры