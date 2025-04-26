«Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» и вышел в финал Кубка Англии

одержал победу над(3:0) в матче 1/2 финала Кубка Англии.

В составе «орлов» дублем отметился Исмаила Сарр, который забил свои голы на 58-й и 90+4-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Эберечи Эзе на 31-й минуте.

Футбол. Англия. Кубок ФА Кристал Пэлас — Астон Вилла 3:0 Голы: 1:0 Эберечи Эзе (31'), 2:0 Исмаила Сарр (58'), 3:0 Исмаила Сарр (90 + 4') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл (Бен Чилвел, 84'), Адам Уортон (Уилл Хьюз, 88'), Даити Камада, Эберечи Эзе (Хефферсон Лерма, 88'), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 79') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Росс Баркли, 70'), Лука Динь (Ян Матсен, 60'), Пау Торрес, Эзри Конса, Марко Асенсио (Джейкоб Рэмси, 69'), Джон МакГинн (Леон Бэйли, 60'), Юри Тилеманс, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Дониелл Мален, 79') Предупреждения: Бубакар Камара (17'), Тайрик Митчелл (19'), Крис Ричардс (65'), Даити Камада (84')

После этого матча «Кристал Пэлас» пробился в финал Кубка Англии, где встретится с победителем пары «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». «Астон Вилла» завершила свое выступление на турнире.