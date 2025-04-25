ПСЖ — «Ницца». Онлайн

ПСЖ идет к тому, чтобы завершить сезон в Лиге 1 без поражений, но «Ницца» бьется за место в зоне Лиги чемпионов и не намерена просто так отдавать победу. За ходом событий центрального матча 31-го тура чемпионата Франции можете наблюдать в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

Ход матча

3' Парижане с первых минут пытаются организовать позиционную атаку, была попытка проникающей передачи на правый фланг, но никто не успел. Удар от ворот.

1' ПСЖ разводит с центра поля по свистку Делажо, матч начался!

До матча

21:42 Главный арбитр матча — Вилли Делажо.

21:40 Луис Энрике провел три замены по сравнению с матчем против «Нанта» — вместо Лукаса Беральдо, Варрена Заира-Эмери и Ли Кан Ина с первых минут выйдут Вильян Пачо, Ашраф Хакими и Дезире Дуэ.

Стартовые составы

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

«Ницца»: Булка, Абдель Монем, Ндайишимийе, Бар, Клосс, Росарио, Будауи, Абди, Гессан, Бога, Лаборд

ПСЖ

Парижане уже досрочно оформили чемпионство в Лиге 1, но вряд ли команда Луиса Энрике намерена отдавть матч просто так. Столичный клуб вряд ли откажется от того, чтобы стать первыми в истории чемпионата Франции, кто прошел весь сезон без единого поражения — сейчас на счету ПСЖ 78 очков после 30-ти туров при 24 победах и 6 ничьих с разницей мячей 83-28.

В прошлом матче, многолетний гегемон сыграл вничью в гостях против «Нанта» — 1:1.

ПСЖ также может взять требл, если выиграет у «Реймса» в финале Кубка Франции и победит в Лиге чемпионов соответственно.

«Ницца»

Команда с Лазурного берега продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Подопечные Франка Эза занимают 5-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 30 туров — на счету южан 14 побед, 9 ничьих и 7 поражений. Разница мячей — 56 забитых и 38 пропущенных.

В прошлом матче южане на своем поле оказались сильнее «Анже» — 2:1.

Личные встречи

Встреча между командами в первом круге закончилась вничью — 1:1. В последних десяти встречах 4 раза победу одержали парижане, трижды была зафиксирована ничья и еще три раза сильнее оказывались южане.