Головин пропустит матч «Монако» с «Гавром» из-за травмы

Полузащитникне сможет прииять участие в матче 31-го тура французской Лиги 1 против

Ранее главный тренер «монегасков» Ади Хюттер сообщал о том, что россиянин почувствовал боль в области приводящей мышцы бедра.

Головин вернулся на поле после травмы в марте этого года и успел провести только 2 неполных матча.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19-и встречах за «Монако» в Лиге 1 и забил 3 гола.

Матч между «Гавром» и «Монако» состоится завтра, 26-го апреля в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.