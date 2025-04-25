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    Головин пропустит матч «Монако» с «Гавром» из-за травмы

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет прииять участие в матче 31-го тура французской Лиги 1 против «Гавра».

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    Ранее главный тренер «монегасков» Ади Хюттер сообщал о том, что россиянин почувствовал боль в области приводящей мышцы бедра.

    Головин вернулся на поле после травмы в марте этого года и успел провести только 2 неполных матча.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19-и встречах за «Монако» в Лиге 1 и забил 3 гола.

    Матч между «Гавром» и «Монако» состоится завтра, 26-го апреля в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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