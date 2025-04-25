Глушаков высказался о возвращении в профессиональный футбол

Бывший полузащитники сборной Россиине исключает возвращения в профессиональный футбол.

«Я о завершении карьеры пока не объявлял. Насчёт возвращения в профессиональный футбол посмотрим, время покажет. Пока думаю, о завершении карьеры не объявляю», — цитирует Глушакова Sport 24.

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С февраля 2025 года 38-летний Глушаков выступает за медийный клуб «СКА-Ростов». Футболист отметил, что уже играл во Второй лиге (ФНЛ-2) и не видит смысла возвращаться туда, предпочитая сейчас выступать в Медиалиге.

В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а за сборную России провёл 57 матчей и забил 5 голов.