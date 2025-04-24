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    Хохлов считает, что смена тренера не повлияет на ситуацию с Захаряном в «Реал Сосьедаде»

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    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу игрового времени полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Арсену не надо смотреть на уход Альгуасила после этого сезона и другие внешние факторы, нужно сконцентрироваться на своей форме, игре. Любой тренер, который придет на место Альгуасила, будет ставить только тех игроков, которые будут выигрывать конкуренцию на той или иной позиции. Травматичность Захаряна, естественно, мешает развитию его карьеры», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

    Российский полузащитник в нынешнем сезоне провел за «Реал Сосьедад» четыре матча, в которых по разу забил и отдал голевую передачу.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Команда из Сан-Себастьяна находится на 9-м месте в Ла Лиге с 42 очками после 33-х встреч.

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