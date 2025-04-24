Источник: Винисиус заинтересован в предложении из Саудовской Аравии

Форвардзаинтересован в предложении из Саудовской Аравии, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в мадридском клубе.

Источник утверждает, что ранее бразилец проявлял заинтересованность в том, чтобы выступать в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Также отмечается, что поступившие предложения саудовских клубов были такими, от которых «невозможно отказаться». В «Реале» предполагают, что бразильский вингер может покинуть команду.

Винисиус выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. За это время вингер провел 312 игр за «сливочных», в которых забил 123 гола.

Портал transfermarkt.de оценивает 24-летнего футболиста в 200 млн. евро.