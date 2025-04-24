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    Источник: Винисиус заинтересован в предложении из Саудовской Аравии

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    Форвард «Реала» Винисиус Жуниор заинтересован в предложении из Саудовской Аравии, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в мадридском клубе.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Источник утверждает, что ранее бразилец проявлял заинтересованность в том, чтобы выступать в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

    Также отмечается, что поступившие предложения саудовских клубов были такими, от которых «невозможно отказаться». В «Реале» предполагают, что бразильский вингер может покинуть команду.

    Винисиус выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. За это время вингер провел 312 игр за «сливочных», в которых забил 123 гола.

    Портал transfermarkt.de оценивает 24-летнего футболиста в 200 млн. евро.

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