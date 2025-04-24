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    The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в Макати

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    «Манчестер Юнайтед» следbт за полузащитником «Манчестер Сити» Джеймсом Макати, сообщает The Telegraph.

    Джеймс Макати
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    Джеймс Макати

    По информации источника, за 22-летним полузащитником также следят «Ньюкасл» и «Милан», а более предметный интерес к игроку «горожан» отмечается у «Байера» и «Ноттингем Форест».

    Отмечается, что «Байер» минувшей зимой предлагал «Манчестер Сити» отдать Макати в аренду с правом выкупа за 20 млн. фунтов летом, но «горожане» отказались.

    Макати в нынешнем сезоне провел 25 встреч в составе «Сити» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами.

    Контракт Макати с «горожанами» действует до лета 2026 года.

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