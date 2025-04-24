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    Генич: «Зенит» остается фаворитом РПЛ

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    Константин Генич
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    Константин Генич

    «Для меня главным фаворитом остается "Зенит". В таких ситуациях колоссальное значение имеет опыт. "Краснодар" имеет два очка преимущество и понимает, что ему нельзя ошибаться, это прекрасно понимает и "Зенит". По истории прошлого года "Зенит" одержал нужную победу и стал чемпионом, дождавшись осечки "Динамо". Интересно, смогут ли игроки "Краснодара" перенести опыт прошлого сезона на нынешнюю концовку.

    У "Краснодара" впереди выезд в Москву к ЦСКА, не самый простой матч с "Рубином" и игра в Махачкале. Где‑то "Краснодар" может оступиться и "Зенит" этим воспользуется. А при равенстве очков теперь преимущество на стороне петербуржцев. Пока все по‑прежнему в руках "Краснодара", но в голове сидят мысли, что ни в коем случае нельзя оступаться. Может быть, им это помешает. Предстоящий тур очень важен для обеих команд», — цитирует Генича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар», который на два очка опережает «Зенит».

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