Генич: «Зенит» остается фаворитом РПЛ

Комментатор «Матч ТВ»высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Для меня главным фаворитом остается "Зенит". В таких ситуациях колоссальное значение имеет опыт. "Краснодар" имеет два очка преимущество и понимает, что ему нельзя ошибаться, это прекрасно понимает и "Зенит". По истории прошлого года "Зенит" одержал нужную победу и стал чемпионом, дождавшись осечки "Динамо". Интересно, смогут ли игроки "Краснодара" перенести опыт прошлого сезона на нынешнюю концовку.

У "Краснодара" впереди выезд в Москву к ЦСКА, не самый простой матч с "Рубином" и игра в Махачкале. Где‑то "Краснодар" может оступиться и "Зенит" этим воспользуется. А при равенстве очков теперь преимущество на стороне петербуржцев. Пока все по‑прежнему в руках "Краснодара", но в голове сидят мысли, что ни в коем случае нельзя оступаться. Может быть, им это помешает. Предстоящий тур очень важен для обеих команд», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар», который на два очка опережает «Зенит».