ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиСистемный крах «Лестера». Роковые ошибки и провальные трансферы обернулись катастрофой
    Все новости спорта

    Во французской Лиге 1 разрешили два летних трансферных окна

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Марсель Монако
    Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) разрешил дополнительное летнее трансферное окно в 2025 году, сообщает пресс‑служба LFP.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    Причиной такого решение стало участие некоторых французских клубов в клубном чемпионате мира. Он пройдет с 14 июня по 13 июля в США.

    Дополнительное ТО будет действовать с 1 по 10 июня. От Франции на турнире будет представлен «ПСЖ», за который играет российский голкипер Матвей Сафонов.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Обычное» летнее трансферное окно во Франции откроется в понедельник, 16 июня, и закроется в понедельник, 1 сентября. Сроки зимнего периода дозаявок — с 1 января по 2 февраля 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут без прелюдий
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Авангард» выбьет «Локомотив» из борьбы
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Интер» раздавит «россонери»?!
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Парма — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры