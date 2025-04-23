Во французской Лиге 1 разрешили два летних трансферных окна

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) разрешил, сообщает пресс‑служба LFP.

Причиной такого решение стало участие некоторых французских клубов в клубном чемпионате мира. Он пройдет с 14 июня по 13 июля в США.

Дополнительное ТО будет действовать с 1 по 10 июня. От Франции на турнире будет представлен «ПСЖ», за который играет российский голкипер Матвей Сафонов.

Календарь и таблица Лиги 1

«Обычное» летнее трансферное окно во Франции откроется в понедельник, 16 июня, и закроется в понедельник, 1 сентября. Сроки зимнего периода дозаявок — с 1 января по 2 февраля 2026 года.