Гвардиола: Матч с «Астон Виллой» — это финал

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от матча 34-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Встреча начнется 22 апреля в 22:00 мск.

«Может ли эта игра сыграть решающую роль в определении окончательного места? Безусловно. После этого игра с "Вулверхэмптоном" снова станет финалом. Каждая игра имеет значение.

"Астон Вилла" — претендент на попадание в Лигу чемпионов. Их игра против "ПСЖ" и моего друга Луиса Энрике меня очень впечатлила. Они могут играть в низком блоке, а с их скоростью и стандартными положениями это становится оружием.

"Это финал, и наши болельщики могут помочь нам снова сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. С первой минуты нам нужна их поддержка и постоянное создание шума", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

На данный момент "Сити" идет пятым в АПЛ. В активе команды 58 очков.

Прогнозы и ставки на АПЛ

"Астон Вилла" находится на седьмом месте с 57 баллами.