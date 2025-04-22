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    Гвардиола: Матч с «Астон Виллой» — это финал

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 34-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Встреча начнется 22 апреля в 22:00 мск.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Может ли эта игра сыграть решающую роль в определении окончательного места? Безусловно. После этого игра с "Вулверхэмптоном" снова станет финалом. Каждая игра имеет значение.

    "Астон Вилла" — претендент на попадание в Лигу чемпионов. Их игра против "ПСЖ" и моего друга Луиса Энрике меня очень впечатлила. Они могут играть в низком блоке, а с их скоростью и стандартными положениями это становится оружием.

    "Это финал, и наши болельщики могут помочь нам снова сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. С первой минуты нам нужна их поддержка и постоянное создание шума", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

    На данный момент "Сити" идет пятым в АПЛ. В активе команды 58 очков.

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    "Астон Вилла" находится на седьмом месте с 57 баллами.

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