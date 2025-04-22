«Барселона» — «Мальорка». Онлайн

Ход матча
79'
77' Двойная замена у Барселоны. Мартин выходит на поле вместо Форта, Пау Виктор — вместо Торреса.
74' Барселона заработала угловой на левом фланге. Фермин пошел подавать, но защитники Мальорки отвели угрозу от своих ворот.
72' Доменек навесил с правого края, Ларин выскочил на мяч и пробил головой — чуть-чуть не попал, мяч ушел выше перекладины.
70' После подачи Дардера с правого углового Раильо выиграл борьбу в воздухе у Араухо и пробил головой — мяч пролетел над перекладиной.
69' Диас исполнил навес со стандарта с левого фланга. Мартинес в борьбе с Мохикой дотянуться не смог — мяч покинул поле.
68' Рафинья попытался протиснуться по левому полуфлангу, но Санчес слегка придержал его — свисток судьи прозвучал сразу.
66' Замена у Мальорки. Доменек вышел вместо Кошты.
65' Выше ворот бьет Педри, приложившись к мячу за пределами штрафной Мальорки.
64' Торрес падает в чужой штрафной после контакта с Раильо, но арбитр не решается назначить пенальти в этой ситуации.
62' Двойная замена у Барселоны. Фати и Ольмо отправились отдыхать, вместо них вышли Рафинья и Лопес.
60' Ольмо задумал хороший пас на ход Торресу, но мяч не дошел — не в тот момент стартовал Ферран.
58' Классный проход Ямаля — обыграл нескольких защитников на фланге и нашел передачей Ольмо. Тот хотел развернуться, но Раильо вовремя перекрыл траекторию.
56' Форт мощно рванул по левому полуфлангу и покатил в центр штрафной, но Ансу Фати не сумел дотянуться до мяча.
54' Чуть ли не первый опасный момент у Мальорки! Мохика навесил с левого фланга со стандарта — Раильо в падении пробил головой, но не попал в створ!
52' Ямаль на замахе сместился к линии штрафной и плотно пробил — мяч едва не залетел в левую девятку!
50' Фати нанес плотный удар в створ из-за пределов штрафной — Роман в падении справляется!
48' Точная передача от Ольмо на Торреса в штрафную и Ферран попытался обыграть Копете, но тот не дал себя пройти.
46'
46' Барселона разыграла мяч с центра поля — начинаем второй тайм!
45+1'
45' Барселона низом разыграла угловой после заблокированного удара Ямаля.
45' Морей вырвался на ворота с правого фланга и отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал офсайд! Гол не засчитан!
43' Фати из отличной позиции на левой части штрафной площади пробил в падении мимо ближнего угла ворот.
40' Просто не идет мяч в ворота Мальорки! Серия ударов сначала Рафиньи, затем Ямаля и Форта! Вратарь дважды отбивают и защитники стоят стеной!
38' Фати заряжает с линии штрафной, но мяч пролетает мимо левой девятки. Колоссальное давление оказывает Барселону на соперника.
37' Дардер оказался в небольшом офсайде на левом фланге. Атака у Мальорки не задалась.
36' Ольмо, а затем Мартинес еще раз пытались вскрыть оборону Мальорки, но оба удара игроков Барселоны оказались заблокированными.
34' Педри отдал пас в штрафную на Гарсию и тот простреливал с лицевой линии — Роман справился с угрозой. Ольмо попытался добить, но мяч прошел рядом с ближней штангой.
33' Ямаль нанес удар с правого полуфланга, мяч с рикошетом ушел за линию и привел к угловому.
31' И здесь не забивает Барселона! Ямаль пробил с углового в дальний угол, Роман отбил мяч, а Араухо с добивания не попал в ворота, отправив мяч мимо правой стойки.
29' Фати сделал передачу назад на Гави, который низом пробил с линии штрафной. Мяч попал в правую штангу после рикошета!
28' Передача Ямаля с фланга на Ольмо привела к удару в ближний угол, но Роман в блестящем стиле перевел мяч на угловой!
26' А здесь уже арбитр достал горчичник из кармана — Кошта наказан желтой карточкой за фол против Гави в центре поля.
24' Фати нарушает правила возле своей штрафной, сыграв в подкате против Вальента. Рефери решает не показывать желтую карточку игроку Барселоны.
22' Арбитр прерывает атаку Барселоны из-за офсайда у Фати на левом фланге.
21' С правого углового Ямаль сделал точный навес в район дальней штанги, однако Ферран Торрес не смог точно пробить головой и отправил мяч мимо ближней стойки.
20' Санчес опасно прострелил с правого фланга в штрафную, но Щенсный вовремя прыгнул и перехватил мяч, когда на дальнюю штангу уже набегали два игрока Мальорки!
18' Барселона рванула в контратаку и Раильо не успел, нарушив правила против Феррана на своей половине поля.
16' Подача Дардера со штрафного вышла безадресной — мяч пересек линию и ушел за ворота.
14' Передача на Ларина могла привести к опасному моменту, но Араухо не позволил — с нарушением правил прервал прорыв в центре поля.
12' Мощный удар от Феррана с линии штрафной — Роман отбивает! Ямаль оказался первым на добивании, но вратарь снова спасает Мальорку!
10' Ямаль снова решился на удар в довольно сложной ситуации, но точности не хватило — мимо.
8' Получив мяч на фланге, Ямаль ушел в центр и зарядил по воротам — получилось мощно, но неточно.
6' Ямаль заработал угловой для Барселоны на левом фланге. Ольмо закрутил мяч во вратарскую — Роман сыграл надежно, забрав снаряд в руки.
4' Мохика оказался на газоне после контакта на фланге, но, к счастью, обошлось без последствий.
2' Фати вырезал заброс с центра поля в штрафную на Ольмо, но кипер гостей спокойно забрал мяч в руки — без риска.
1' Матч стартовал! Мальорка разыграла мяч с центра поля.
До матча
22:29 Обслужит сегодняшний матч Мигель Ортис Ариас из Мадрида.
22:25 Лучший бомбардир текущего сезона Ла Лиги Роберт Левандовский не поможет «Барселоне» сегодня и, возможно, в ближайших ключевых матчах тоже. Польский форвард получил повреждение бедра и по прогнозам выбыл из строя на три недели.
22:20 Сразу обращает на себя внимание присутствие Фати в стартовом составе «Барселоны» — молодой испанский вингер не выходил на поле в Ла Лиге с октября прошлого года. В матче прошлого тура против «Сельты» Ансу пнул ящик с водой, когда узнал, что не выйдет на замену.
Стартовые составы
«Барселона»: Щенсный, Форт, Мартинес, Гарсия, Араухо, Педри, Гави, Фати, Ольмо, Ямаль, Торрес
«Мальорка»: Роман, Морей, Вальент, Раильо, Копете, Мохико, Санчес, Маскарелль, Кошта, Дардер, Ларин
«Барселона»
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, но мадридский «Реал» продолжает активно преследовать каталонцев в борьбе за чемпионство. «Сине-гранатовые» опережают «сливочных» на 4 балла, заработав 73 очка в 32-х матчах: 23 победы, 4 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 88:32.
В крайнем туре подопечные Ханси Флика совершили камбэк против «Сельты» — победили со счетом 4:3 с решающим голом Рафиньи с пенальти на 98-й минуте, уступая при этом 1:3 по ходу второго тайма.
Перед этим «Барселона» проиграла дортмундской «Боруссии» на выезде — 1:3 в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Но результат первого матча (4:0) обеспечил спокойный проход в полуфинал.
«Мальорка»
«Мальорка» держится на седьмой строчке в Ла Лиге и сохраняет шансы зацепиться за еврокубки. После 32- туров у «островитян» 44 очка — 12 побед, 8 ничьих и 12 поражений. Разница голов у команды при этом отрицательная: 31 гол забит и 37 пропущено.
В двух последних матчах «Мальорка» оставила свои ворота в неприкосновенности. Крайний тур против «Леганеса» завершился без забитых мячей (0:0), а до этого подопечные Ягоба Аррасате отпраздновали успех в Сан-Себастьяне — уверенная победа 2:0 над «Реалом Сосьедад».
Личные встречи
В первом круге «Барселона» катком прошлась по «Мальорке» — 5:1 в гостях. За последние 10 встреч — девять побед «сине-гранатовых» и всего одна ничья. Последний успех «островитян» в этом противостоянии уходит в далекий 2009 год.