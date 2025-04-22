«Барселона» — «Мальорка». Онлайн

«Барселона» на своем поле сыграет с «Мальоркой» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Испания. Примера Барселона — Мальорка 1:0 Гол: 1:0 Даниэль Ольмо (46') Барселона: Войцех Щенсны, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Эктор Форт (Жерар Мартин, 77'), Гави, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 62'), Педри, Ламин Ямал, Ансумане Фати (Рафаэл Диас, 62'), Ферран Торрес (Пау Виктор, 77') Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Матеу Морей, Хосе Копете, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Серхи Дардер, Антонио Санчес, Саму Кошта (Marc Domenec, 66'), Омар Маскарель, Кайл Ларин Предупреждение: Саму Кошта (25')

Ход матча

79'

77' Двойная замена у Барселоны. Мартин выходит на поле вместо Форта, Пау Виктор — вместо Торреса.

Фрагмент матча globallookpress.com

74' Барселона заработала угловой на левом фланге. Фермин пошел подавать, но защитники Мальорки отвели угрозу от своих ворот.

72' Доменек навесил с правого края, Ларин выскочил на мяч и пробил головой — чуть-чуть не попал, мяч ушел выше перекладины.

70' После подачи Дардера с правого углового Раильо выиграл борьбу в воздухе у Араухо и пробил головой — мяч пролетел над перекладиной.

69' Диас исполнил навес со стандарта с левого фланга. Мартинес в борьбе с Мохикой дотянуться не смог — мяч покинул поле.

68' Рафинья попытался протиснуться по левому полуфлангу, но Санчес слегка придержал его — свисток судьи прозвучал сразу.

66' Замена у Мальорки. Доменек вышел вместо Кошты.

65' Выше ворот бьет Педри, приложившись к мячу за пределами штрафной Мальорки.

64' Торрес падает в чужой штрафной после контакта с Раильо, но арбитр не решается назначить пенальти в этой ситуации.

62' Двойная замена у Барселоны. Фати и Ольмо отправились отдыхать, вместо них вышли Рафинья и Лопес.

Фрагмент матча globallookpress.com

60' Ольмо задумал хороший пас на ход Торресу, но мяч не дошел — не в тот момент стартовал Ферран.

58' Классный проход Ямаля — обыграл нескольких защитников на фланге и нашел передачей Ольмо. Тот хотел развернуться, но Раильо вовремя перекрыл траекторию.

56' Форт мощно рванул по левому полуфлангу и покатил в центр штрафной, но Ансу Фати не сумел дотянуться до мяча.

54' Чуть ли не первый опасный момент у Мальорки! Мохика навесил с левого фланга со стандарта — Раильо в падении пробил головой, но не попал в створ!

52' Ямаль на замахе сместился к линии штрафной и плотно пробил — мяч едва не залетел в левую девятку!

50' Фати нанес плотный удар в створ из-за пределов штрафной — Роман в падении справляется!

48' Точная передача от Ольмо на Торреса в штрафную и Ферран попытался обыграть Копете, но тот не дал себя пройти.

46' ГОООЛ!!! 1:0! Оказалось, что нужно было просто выйти на второй тайм! Барселона открывает счет! Ольмо! Дани получил мяч на правом краю штрафной Гарсии и с помощью небольшого рикошета пробил из-под защитника в дальний угол!

46' Барселона разыграла мяч с центра поля — начинаем второй тайм!

Фрагмент матча globallookpress.com

45+1' Прозвучал свисток на перерыв! 0:0 по итогам первого тайма. Уму не постижимо, как не забила Барселона. 24 (!) удара по воротам нанесли каталонцы, но вратарь и защитники Мальорки играли в своей штрафной как в последний раз. При этом Барселона вообще ничего не дала создать гостям у своих ворот, за исключением гола Морея, который был отменен из-за офсайда. Отдохнем и продолжим через 15 минут!

45' Барселона низом разыграла угловой после заблокированного удара Ямаля.

45' Морей вырвался на ворота с правого фланга и отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал офсайд! Гол не засчитан!

43' Фати из отличной позиции на левой части штрафной площади пробил в падении мимо ближнего угла ворот.

40' Просто не идет мяч в ворота Мальорки! Серия ударов сначала Рафиньи, затем Ямаля и Форта! Вратарь дважды отбивают и защитники стоят стеной!

38' Фати заряжает с линии штрафной, но мяч пролетает мимо левой девятки. Колоссальное давление оказывает Барселону на соперника.

37' Дардер оказался в небольшом офсайде на левом фланге. Атака у Мальорки не задалась.

36' Ольмо, а затем Мартинес еще раз пытались вскрыть оборону Мальорки, но оба удара игроков Барселоны оказались заблокированными.

34' Педри отдал пас в штрафную на Гарсию и тот простреливал с лицевой линии — Роман справился с угрозой. Ольмо попытался добить, но мяч прошел рядом с ближней штангой.

33' Ямаль нанес удар с правого полуфланга, мяч с рикошетом ушел за линию и привел к угловому.

31' И здесь не забивает Барселона! Ямаль пробил с углового в дальний угол, Роман отбил мяч, а Араухо с добивания не попал в ворота, отправив мяч мимо правой стойки.

Фрагмент матча globallookpress.com

29' Фати сделал передачу назад на Гави, который низом пробил с линии штрафной. Мяч попал в правую штангу после рикошета!

28' Передача Ямаля с фланга на Ольмо привела к удару в ближний угол, но Роман в блестящем стиле перевел мяч на угловой!

26' А здесь уже арбитр достал горчичник из кармана — Кошта наказан желтой карточкой за фол против Гави в центре поля.

24' Фати нарушает правила возле своей штрафной, сыграв в подкате против Вальента. Рефери решает не показывать желтую карточку игроку Барселоны.

22' Арбитр прерывает атаку Барселоны из-за офсайда у Фати на левом фланге.

21' С правого углового Ямаль сделал точный навес в район дальней штанги, однако Ферран Торрес не смог точно пробить головой и отправил мяч мимо ближней стойки.

20' Санчес опасно прострелил с правого фланга в штрафную, но Щенсный вовремя прыгнул и перехватил мяч, когда на дальнюю штангу уже набегали два игрока Мальорки!

18' Барселона рванула в контратаку и Раильо не успел, нарушив правила против Феррана на своей половине поля.

16' Подача Дардера со штрафного вышла безадресной — мяч пересек линию и ушел за ворота.

Фрагмент матча globallookpress.com

14' Передача на Ларина могла привести к опасному моменту, но Араухо не позволил — с нарушением правил прервал прорыв в центре поля.

12' Мощный удар от Феррана с линии штрафной — Роман отбивает! Ямаль оказался первым на добивании, но вратарь снова спасает Мальорку!

10' Ямаль снова решился на удар в довольно сложной ситуации, но точности не хватило — мимо.

8' Получив мяч на фланге, Ямаль ушел в центр и зарядил по воротам — получилось мощно, но неточно.

6' Ямаль заработал угловой для Барселоны на левом фланге. Ольмо закрутил мяч во вратарскую — Роман сыграл надежно, забрав снаряд в руки.

4' Мохика оказался на газоне после контакта на фланге, но, к счастью, обошлось без последствий.

2' Фати вырезал заброс с центра поля в штрафную на Ольмо, но кипер гостей спокойно забрал мяч в руки — без риска.

1' Матч стартовал! Мальорка разыграла мяч с центра поля.

До матча

22:29 Обслужит сегодняшний матч Мигель Ортис Ариас из Мадрида.

22:25 Лучший бомбардир текущего сезона Ла Лиги Роберт Левандовский не поможет «Барселоне» сегодня и, возможно, в ближайших ключевых матчах тоже. Польский форвард получил повреждение бедра и по прогнозам выбыл из строя на три недели.

22:20 Сразу обращает на себя внимание присутствие Фати в стартовом составе «Барселоны» — молодой испанский вингер не выходил на поле в Ла Лиге с октября прошлого года. В матче прошлого тура против «Сельты» Ансу пнул ящик с водой, когда узнал, что не выйдет на замену.

Стартовые составы

«Барселона»: Щенсный, Форт, Мартинес, Гарсия, Араухо, Педри, Гави, Фати, Ольмо, Ямаль, Торрес

«Мальорка»: Роман, Морей, Вальент, Раильо, Копете, Мохико, Санчес, Маскарелль, Кошта, Дардер, Ларин

«Барселона»

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, но мадридский «Реал» продолжает активно преследовать каталонцев в борьбе за чемпионство. «Сине-гранатовые» опережают «сливочных» на 4 балла, заработав 73 очка в 32-х матчах: 23 победы, 4 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 88:32.

В крайнем туре подопечные Ханси Флика совершили камбэк против «Сельты» — победили со счетом 4:3 с решающим голом Рафиньи с пенальти на 98-й минуте, уступая при этом 1:3 по ходу второго тайма.

Перед этим «Барселона» проиграла дортмундской «Боруссии» на выезде — 1:3 в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Но результат первого матча (4:0) обеспечил спокойный проход в полуфинал.

«Мальорка»

«Мальорка» держится на седьмой строчке в Ла Лиге и сохраняет шансы зацепиться за еврокубки. После 32- туров у «островитян» 44 очка — 12 побед, 8 ничьих и 12 поражений. Разница голов у команды при этом отрицательная: 31 гол забит и 37 пропущено.

В двух последних матчах «Мальорка» оставила свои ворота в неприкосновенности. Крайний тур против «Леганеса» завершился без забитых мячей (0:0), а до этого подопечные Ягоба Аррасате отпраздновали успех в Сан-Себастьяне — уверенная победа 2:0 над «Реалом Сосьедад».

Личные встречи

В первом круге «Барселона» катком прошлась по «Мальорке» — 5:1 в гостях. За последние 10 встреч — девять побед «сине-гранатовых» и всего одна ничья. Последний успех «островитян» в этом противостоянии уходит в далекий 2009 год.