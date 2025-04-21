Юран: В «Химках» квалифицированные футболисты, и они будут играть

Известный российский игрок и тренер, который несколько лет возглавлял «Химки», прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего клуба

«Каждый игрок — профессионал. Но ты должен думать на шажок вперед. Ты можешь улететь в Первую лигу, "Химки" могут остаться, но не пройти лицензирование… И что дальше?

Парни должны просто играть и делать свое дело. А дальше посмотрим. Если команда сохранит прописку в РПЛ, то половину команды легко разберут другие клубы. В "Химках" квалифицированные футболисты. Я вообще думал, что по составу это 10‑е место и выше. Но вот эти моменты…

Был бы, может, российский тренер… Игрокам нужно доносить такие вещи, ментально доносить. А испанец что? Не платят — все», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

На прошлой неделе в «Химках» сменился главный тренер. Вместо испанца Франка Артиги ее возглавил Магомед Адиев. Причиной ухода прежнего наставника стали большие долги перед футболистами. Сейчас в подмосковном клубе введено внешнее управление.