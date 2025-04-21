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    Трент: «Ливерпулю» для успеха осталось одержать всего одну победу

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    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Лестера». Встреча состоялась 20 апреля. Красные победили со счетом 1:0.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «Да, безусловно, это был один из лучших моментов в футболке "Ливерпуля". Я уже забивал парочку голов на этом стадионе.

    Сейчас мы так близки к чемпионству, к тому же это был мой первый матч после травмы — так что игра была очень важной для меня.

    Мы так близки к успеху — осталась всего одна победа. И сделать это, особенно при поддержке наших болельщиков, — по-настоящему особенный момент», — приводит слова Трента Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» набрал 79 очков. Клуб лидирует в таблице АПЛ. «Лестер» с 18 баллами — на 19-й позиции.

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