Трент: «Ливерпулю» для успеха осталось одержать всего одну победу

Защитник «Ливерпуля»подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Лестера». Встреча состоялась 20 апреля. Красные победили со счетом 1:0.

«Да, безусловно, это был один из лучших моментов в футболке "Ливерпуля". Я уже забивал парочку голов на этом стадионе.

Сейчас мы так близки к чемпионству, к тому же это был мой первый матч после травмы — так что игра была очень важной для меня.

Мы так близки к успеху — осталась всего одна победа. И сделать это, особенно при поддержке наших болельщиков, — по-настоящему особенный момент», — приводит слова Трента Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» набрал 79 очков. Клуб лидирует в таблице АПЛ. «Лестер» с 18 баллами — на 19-й позиции.