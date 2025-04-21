«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: стартовые составы на матч 33-го тура Английской премьер-лиги

Стали известны стартовые составы на матч между «Тоттенхэмом» и «Ноттингем Форест» в рамках 33-го тура АПЛ. Игра начнется в 22:00 по московскому времени

«Тоттенхэм»:Гульельмо Викарио, Педро Порро, Кристиан Ромеро, Микки Ван де Вен, Джед Спенс, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Пап Матар Сарр, Уилсон Одоберт, Ришарлисон, Матис Тель.

«Ноттингем Форест»:Матц Селс, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Мурилло, Харри Тоффоло, Николас Домингес, Эллиот Андерсон, Энтони Эланга, Морган Гиббс-Уайт, Данило, Крис Вуд.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место с 37 очками после 32 игр и продолжает борьбу за сохранение прописки в элите. Команда находится не в лучшей форме: всего одна победа и четыре поражения в последних шести матчах, а в прошлом туре лондонцы уступили «Вулверхэмптону» 2:4.

«Ноттингем Форест» идёт на 6-й позиции с 57 очками и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. В последних шести встречах команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и дважды проиграла. В прошлом туре «лесники» уступили «Эвертону» 0:1.