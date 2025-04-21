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    Писарев: Мне кажется, что у «Оренбурга» есть хорошие шансы, чтобы спастись

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    Тренер сборной России Николай Писарев высказался о перспективах «Оренбурга» в борьбе за сохранение прописки в РПЛ сезона 2024/2025.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «Мне непонятно, что случилось с "Оренбургом" за два сезона. Куда‑то не в ту сторону вильнули. Они еще недавно занимали седьмое место по итогам сезона. Если бы нам сказали, что "Оренбург" будет бороться за выживание, это было бы удивительно.

    Но сейчас они выглядят крепко. Мне кажется, что у них есть хорошие шансы, чтобы спастись», — сказал Писарев «Матч ТВ».

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    • После 25-и туров в РПЛ «Оренбург» занимает 15-е место в таблице с 17-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 3 балла.

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