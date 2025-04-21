Журналист L’Equipe: В «Монако» у Головина все покрыто тайной

Журналист L’Equipe и обозреватель «Монако»оценил перспективы хавбекав клубе.

«Головин и новости вокруг него — все очень загадочное и покрыто тайной. Мы не знаем много о его травме — сначала представитель клуба говорит о скором возвращении, а позже, через 2-3 дня, он же говорит, что не это имел в виду. Сначала "Монако" говорит об отдыхе для Алекса, а потом заявляют о том, что он сыграет.

Мне кажется, Головин не сыграет полностью все оставшиеся матчи или вообще может пропустить остаток сезона. Могут ли его продать этим летом? В "Монако" молчат и не хотят говорить об этом. Состояние и будущее Головина покрыто тайной», — сказал Момон Sport24.

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В нынешнем сезоне Головин сыграл 19 матчей за «Монако» и забил 3 гола в чемпионате Франции. Россиянин не выходит на поле с 5 апреля.