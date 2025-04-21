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    Журналист L’Equipe: В «Монако» у Головина все покрыто тайной

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако
    Журналист L’Equipe и обозреватель «Монако» Антуан Момон оценил перспективы хавбека Александра Головина в клубе.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Головин и новости вокруг него — все очень загадочное и покрыто тайной. Мы не знаем много о его травме — сначала представитель клуба говорит о скором возвращении, а позже, через 2-3 дня, он же говорит, что не это имел в виду. Сначала "Монако" говорит об отдыхе для Алекса, а потом заявляют о том, что он сыграет.

    Мне кажется, Головин не сыграет полностью все оставшиеся матчи или вообще может пропустить остаток сезона. Могут ли его продать этим летом? В "Монако" молчат и не хотят говорить об этом. Состояние и будущее Головина покрыто тайной», — сказал Момон Sport24.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В нынешнем сезоне Головин сыграл 19 матчей за «Монако» и забил 3 гола в чемпионате Франции. Россиянин не выходит на поле с 5 апреля.

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