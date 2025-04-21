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    Алан Ширер: Хейлунн не был готов стать лидером атаки «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед
    Алан Ширер подверг критике руководство «Манчестер Юнайтед» за то, что клуб поставил нападающего Расмуса Хейлунна в крайне сложное положение.

    Расмус Хейлунн
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    Расмус Хейлунн

    «Я вижу игрока, который психологически надломлен. Он не был и не готов быть лидером атаки на таком уровне. Я не говорю, что он плохой футболист — наоборот, потенциал у него есть, но пока он не готов справляться с таким давлением», — сказал Ширер в эфире BBC.

    В этом сезоне Хейлунн провёл 22 матча в АПЛ и забил всего три гола. Нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из итальянской «Аталанты». Сумма трансфера составила 64 миллиона фунтов стерлингов с возможными бонусами в размере ещё 8 миллионов фунтов. Контракт с датским нападающим рассчитан на пять лет с опцией продления ещё на один сезон.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сезон для «Манчестер Юнайтед» складывается крайне неудачно. После 33 туров команда занимает лишь 14-е место в таблице Премьер-лиги, имея на счету 10 побед, 8 ничьих и 15 поражений.

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