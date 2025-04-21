Алан Ширер: Хейлунн не был готов стать лидером атаки «Манчестер Юнайтед»

Алан Ширер подверг критике руководствоза то, что клуб поставил нападающего Расмуса Хейлунна в крайне сложное положение.

«Я вижу игрока, который психологически надломлен. Он не был и не готов быть лидером атаки на таком уровне. Я не говорю, что он плохой футболист — наоборот, потенциал у него есть, но пока он не готов справляться с таким давлением», — сказал Ширер в эфире BBC.

В этом сезоне Хейлунн провёл 22 матча в АПЛ и забил всего три гола. Нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из итальянской «Аталанты». Сумма трансфера составила 64 миллиона фунтов стерлингов с возможными бонусами в размере ещё 8 миллионов фунтов. Контракт с датским нападающим рассчитан на пять лет с опцией продления ещё на один сезон.

Календарь и таблица АПЛ

Сезон для «Манчестер Юнайтед» складывается крайне неудачно. После 33 туров команда занимает лишь 14-е место в таблице Премьер-лиги, имея на счету 10 побед, 8 ничьих и 15 поражений.