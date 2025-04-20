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    «Сент-Этьен» обыграл «Лион» в матче Лиги 1

    «Сент-Этьен» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Сент-Этьен» одолел «Лион» (2:1) в матче 30-го тура французской Лиги 1.

    «Сент-Этьен»
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    «Сент-Этьен»

    В составе хозяев дублем отметился Лукас Стассин, который отличился на 10-й и 66-й минутах встречи.

    Единственный гол у «Лиона» записал на свой счет Таннер Тессманн на 76-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Сент-Этьен — Лион 2:1
    Голы: 1:0 Люка Стассен (10'), 2:0 Люка Стассен (66'), 2:1 Таннер Тессманн (76') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Деннис Аппиа, Максим Бернауэр, Микаэль Наде, Лео Петро, Пьер Эква, Флорьян Тардье, Эмен Муэффек (Луи Мутон, 74'), Зурико Давиташвили (Юнис Абдельхамид, 89'), Ирвин Кардона (Бен Олд, 74'), Люка Стассен (Ибраима Сиссоко, 89') Лион: Реми Дескамп, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Дуйе Чалета-Цар, Саэль Кумбеди (Малик Мартен Фофана, 64'), Жордан Верету (Тьяго Альмада, 46'), Корентин Толиссо (Поль Акуоку, 28'), Таннер Тессманн, Жорж Микаутадзе, Александр Ляказетт, Райан Шерки (Клинтон Мата, 89') Предупреждения: Люка Стассен (25'), Александр Ляказетт (27'), Поль Акуоку (32'), Жорж Микаутадзе (52'), Лео Петро (78'), Деннис Аппиа (79'), Клинтон Мата (90 + 3')

    После этого матча «Сент-Этьен» занимает 17-е место в таблице Лиги 1 с 27-ю очками в активе. «Лион» — на 6-й позиции (51).

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