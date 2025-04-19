«Унион» и «Штутгарт» забили восемь мячей на двоих, но победителя не выявили

Берлинскийв матче 30-го тура Бундеслиги сыграли сверхрезультативную ничью — 4:4.

Все голы в матче были забиты в первом тайме.

В составе берлинской команды дублем отметился Андрей Илич (5' и 45+6'). По голу на счету Лейтее (19') и Леопольд Кверфельд (38')

У «Штутгарта» забитыми мячами отличились Дениз Ундав (23'), Энзо Мийо (29'), Джефф Шабо (43') и Крис Фюрих (45+1').

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Штутгарт 4:4 Голы: 1:0 Андрей Илич (5'), 2:0 Диогу Лейте (19'), 2:1 Дениз Ундав (23'), 2:2 Энцо Мийо (29'), 3:2 Леопольд Кверфельд (38'), 3:3 Юлиан Хабот (43'), 3:4 Крис Фюрих (45 + 1'), 4:4 Андрей Илич (45 + 6') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Том Роте, Андраш Шефер (Лука Тусар, 90'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Ласло Бенеш, 72'), Андрей Илич (Марин Любичич, 83'), Бенедикт Холлербах (Тим Скарке, 83') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 72'), Леонидас Стергиу (Паскаль Штенцель, 90'), Крис Фюрих (Якоб Бруун Ларсен, 90'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Финн Ельч, Эрмедин Демирович, Дениз Ундав, Энцо Мийо Предупреждения: Юлиан Хабот (18'), Рамон Хендрикс (89')

Впервые в истории Бундеслиги было забито 8 мячей в первом тайме.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Штутгарт» занимает 11-е место в Бундеслиге с 41 баллом. У «Униона» — 13-е место в таблице и 35 очков.