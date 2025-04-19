2-й таймКраснодар — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
  • 20:01
    • Губерниев — о возможном выступлении россиян на ОИ в Милане: Пока это просто игра слов
  • 16:33
    • «Спартак» отыгрался с 0:2 и переиграл «Акрон»
    Все новости спорта

    «Унион» и «Штутгарт» забили восемь мячей на двоих, но победителя не выявили

    «Унион» — «Штутгарт»: счет матча 4:4, обзор голов

    Футбол Футбол Германии Унион Берлин Штутгарт
    Берлинский «Унион» и «Штутгарт» в матче 30-го тура Бундеслиги сыграли сверхрезультативную ничью — 4:4.

    Рани Хедира и Андрей Илич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рани Хедира и Андрей Илич

    Все голы в матче были забиты в первом тайме.

    В составе берлинской команды дублем отметился Андрей Илич (5' и 45+6'). По голу на счету Лейтее (19') и Леопольд Кверфельд (38')

    У «Штутгарта» забитыми мячами отличились Дениз Ундав (23'), Энзо Мийо (29'), Джефф Шабо (43') и Крис Фюрих (45+1').

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Штутгарт 4:4
    Голы: 1:0 Андрей Илич (5'), 2:0 Диогу Лейте (19'), 2:1 Дениз Ундав (23'), 2:2 Энцо Мийо (29'), 3:2 Леопольд Кверфельд (38'), 3:3 Юлиан Хабот (43'), 3:4 Крис Фюрих (45 + 1'), 4:4 Андрей Илич (45 + 6') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Том Роте, Андраш Шефер (Лука Тусар, 90'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Ласло Бенеш, 72'), Андрей Илич (Марин Любичич, 83'), Бенедикт Холлербах (Тим Скарке, 83') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 72'), Леонидас Стергиу (Паскаль Штенцель, 90'), Крис Фюрих (Якоб Бруун Ларсен, 90'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Финн Ельч, Эрмедин Демирович, Дениз Ундав, Энцо Мийо Предупреждения: Юлиан Хабот (18'), Рамон Хендрикс (89')

    Впервые в истории Бундеслиги было забито 8 мячей в первом тайме.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Штутгарт» занимает 11-е место в Бундеслиге с 41 баллом. У «Униона» — 13-е место в таблице и 35 очков.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» уверенно разберется
  • «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Реал» и «Атлетик» много не забьют
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Арсенал» не заметит «трактористов»
  • «Ипсвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Завтра в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры