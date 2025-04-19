Тедеев: Игроки «Спартака» не могли отобрать мяч — отбирал судья

Главный тренер тольяттинскоговыразил недовольство работой арбитров в домашнем матче 25-го тура РПЛ против(2:3).

«Я обычно не лезу к судьям. Но я считаю, что это не тот случай, когда можно судить так. Дзюба никогда не отличался грубостью — он может хорошо владеть мячом. Арбитр минимум тремя эпизодами останавливал игру. Самое удивительное: если это игра руками, локтем, как так складывалось, что игрок соперника так быстро вскакивал? Защитникам "Спартака" было как минимум безумно тяжело справляться с тем, что сегодня делал Дзюба. Они не могли отобрать мяч — отбирал судья. Такое было слишком часто.

Боковой судья резко высказывал какое-то мнение в сторону моих футболистов — это уровень воспитания людей. Судьи имеют инструмент — карточки, а так разговаривать с моими футболистами никому не дозволено. Судья должен отличаться своим уровнем воспитания и интеллекта. Тут я увидел колхозный, мажорный момент, который мне сильно не понравился. Резервный просто орал, кричал, рвал глотку — это в принципе недопустимо. Человек со стороны не может себя так вести, он должен быть спокоен. Это говорит о том, что им не нравилось то, что происходило на поле. Господь судья каждому», — приводит слова Тедеева «Чемпионат».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. «Акрон» находится на 9-м месте с 28 баллами в активе.

Календарь и таблица РПЛ

Матч между командами обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.