РПЛ. «Зенит» примет «Химки», «Спартак» сыграет с «Акроном», ЦСКА — с «Крыльями Советов»

Матчи 25-го тура РПЛ пройдут с 19 по 20 апреля

«Оренбург» — «Динамо» 2:1

«Оренбург» обыграл махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 25-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев отличились Темирхан Сундуков и Артсасам Ревазов. В составе динамовцев гол забил Эмирджан Гюрлюк.

На 98-й минуте защитник «Динамо» Муталип Алибеков получил прямую красную карточку за игру рукой и покинул поле.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Динамо Мх 2:1 Голы: 1:0 (16'), 0:1 Темиркан Сундуков (28'), 1:1 Эмирджан Гюрлюк (60'), 2:1 Revazov A. (81') Оренбург: Богдан Москвичёв, Данила Прохин, Максим Сидоров, Дмитрий Рыбчинский, Ярослав Михайлов (Томас Муро, 74'), Иван Башич, Казымджан Караташ (Андрей Малых, 46'), Саид Сахархизан (Максим Савельев, 46'), Эмирджан Гюрлюк (Данила Хотулёв, 86'), Брайан Мансилья (Revazov A., 75'), Syshchenko M. Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков (Ражаб Магомедов, 87'), Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов, Tabidze J. (Сослан Кагермазов, 62'), Azzi M., Hosseinnejad M. (Ахмед Джабраилов, 63'), Mrezigue H. (Абакар Гаджиев, 88') Предупреждение: Брайан Мансилья (11')

«Динамо» с 27 очками идет 10-м в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» с 17 баллами находится на 15-й позиции.

«Акрон» — «Спартак»

19 апреля, суббота, 14:30 мск

«Локомотив» — «Пари НН»

19 апреля, суббота, 17:00 мск

«Краснодар» — «Ахмат»

19 апреля, суббота, 19:30 мск

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Динамо» Москва — «Рубин»

20 апреля, воскресенье, 14:00 мск

«Факел» — «Ростов»

20 апреля, воскресенье, 14:00 мск

«Зенит» — «Химки»

20 апреля, воскресенье, 16:30 мск

ЦСКА — «Крылья Советов»

20 апреля, воскресенье, 19:30 мск