«Наполи» минимально одолел «Монцу»

В матче 33-го тура чемпионата Италиина выезде победилсо счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Скотт Мактоминей.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Наполи 0:1 Гол: 0:1 Скотт МакТоминай (72') Монца: Стефано Турати, Педру Перейра, Лука Кальдирола, Андреа Карбони, Самуэле Биринделли (Сильвер Ганвула, 76'), Гиоргос Кирьякопулос, Гаэтано Кастровилли (Патрик Чиурриа, 84'), Алессандро Бьянко (Кацпер Урбаньски, 84'), Жан-Даниэль Акпа (Роберто Гальярдини, 67'), Джанлука Капрари, Дани Мота Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола, Матиас Оливера (Джакомо Распадори, 64'), Рафа Марин, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Билли Гилмор (Андре Франк Замбо Ангисса, 46'), Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 79'), Маттео Политано (Сириль Нгонж, 85') Предупреждения: Рафа Марин (30'), Дани Мота (33'), Жан-Даниэль Акпа (54'), Алессандро Бьянко (70'), Лука Кальдирола (86'), Сириль Нгонж (90')

Календарь и таблица Серии А

У «Наполи» стало 71 очко и второе место в турнирной таблице. У «Монцы» 15 баллов и последняя строчка.