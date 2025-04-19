Кузьмичев: Не удивлен, что Алексею доверили капитанскую повязку

Агент полузащитникаподелился мыслями по поводу выхода своего клиента на поле с капитанской повязкой в матче 25-го тура РПЛ против(3:0).

«Не удивлен, что Алексею доверили капитанскую повязку. Как мы помним, он уже на Кубок выходил с повязкой. И в целом не удивлен. Потому что несмотря на молодость, он очень по‑взрослому выделяется как в игре во время матча, так и за пределами поля. Потому не в возрасте дело, а в том, как человек себя поставил в коллективе и насколько он уже имеет авторитет. Тренер это наверняка видел, оценивал, потому принял такое решение», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

19-летний футболист стал самым молодым капитаном «железнодорожников» в чемпионате России. В матче против «Пари НН», полузащитник не отличился голевыми действиями и был заменен на 79-й минуте.

На счету Батракова 12 голов и 7 результативных передач за 24 матча РПЛ в нынешнем сезоне.