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    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
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    Экс-тренер «Ростова» Балахнин — о победе «Спартака»: Какой же это характер?

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    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин резко раскритиковал московский «Спартак» после его волевой победы над «Акроном» (3:2) в 25-м туре РПЛ.

    Сергей Балахнин
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    Сергей Балахнин

    «Это слабость, на мой взгляд. Какой же это характер? Знаете, обычно после таких матчей говорят, что выиграли на характере, проигрывая 0:2. На самом деле они показали такую низкую планку», — цитирует Балахнина сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

    Он подчеркнул, что для «Спартака» это очень негативный знак и выразил сомнения в их претензиях на чемпионство в этом сезоне.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров «Спартак» набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 52 очками.

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