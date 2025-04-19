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    The Athletic: Карло Анчелотти близок к назначению в сборную Бразилии

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Футбол Испании Реал Мадрид
    Карло Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает The Athletic.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    По информации источника, переговоры между главным тренером «Реала» и бразильской сборной находятся на продвинутой стадии.

    Отмечается, что 65-летний итальянец покинет свой пост в мадридском клубе, где ему могут перейти на другую должность. Сам специалист предпочитает возглавить бразильскую сборную.

    Ранее стало известно, что Анчелотти может быть уволен из «Реала» после финала Кубка Испании против «Барселоны», который состоится 26 апреля.

    Также сообщается, что сборная Бразилии намерена найти главного тренера до июньских встреч отбора на ЧМ-2026 против команд Парагвая и Эквадора.

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