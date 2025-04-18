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    Хаби Алонсо ведет переговоры с «Реалом»

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    По данным авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, Хаби Алонсо летом может стать главным тренером мадридского «Реала».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    Как сообщает источник, представитель испанского специалиста Иньяки Ибаньес провел серию переговоров с боссами «сливочных», которые прошли вполне удачно.

    Руководство «Байера» понимает, что удержать Хаби Алонсо в клубе, если он примет предложение «Реала», будет очень трудно и рассчитывает получить за него компенсацию в размере € 15-20 млн.

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    • Контракт 43-летнего Хаби Алонсо действует до лета 2026 года. С «Байером» он работает с 2022 года, а прошлом сезоне привел его к первому в истории чемпионству.

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