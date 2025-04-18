Хаби Алонсо ведет переговоры с «Реалом»

По данным авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга,летом может стать главным тренером мадридского

Как сообщает источник, представитель испанского специалиста Иньяки Ибаньес провел серию переговоров с боссами «сливочных», которые прошли вполне удачно.

Руководство «Байера» понимает, что удержать Хаби Алонсо в клубе, если он примет предложение «Реала», будет очень трудно и рассчитывает получить за него компенсацию в размере € 15-20 млн.

Контракт 43-летнего Хаби Алонсо действует до лета 2026 года. С «Байером» он работает с 2022 года, а прошлом сезоне привел его к первому в истории чемпионству.