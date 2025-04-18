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    Магуайр — о 5:4 с «Лионом»: Самый безумный матч в моей жизни

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лига Европы Футбол Франции Лион
    Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился впечатлениями от драматичной победы над «Лионом» в четвертьфинале Лиги Европы(5:4).

    Харри Магуайр
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    Харри Магуайр

    «Я пережил в этом клубе много ярких моментов за шесть лет — и хороших, и плохих. Эта игра идеально отражает всё, через что я прошёл в Юнайтед. Самый безумный матч в моей жизни», — цитирует Магуайра Daily Mail.

    Защитник добавил, что такие моменты и привлекают болельщиков на стадион, особенно тех, кто, возможно, впервые был на «Олд Траффорд» и унесёт с собой незабываемые впечатления.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» смог совершить камбек в матче против «Лиона», отставая по ходу матча в два мяча. Победа позволила английскому клубу выйти в полуфинал Лиги Европы.

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