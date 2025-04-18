Магуайр — о 5:4 с «Лионом»: Самый безумный матч в моей жизни

ЗащитникХарри Магуайр поделился впечатлениями от драматичной победы надв четвертьфинале Лиги Европы(5:4).

«Я пережил в этом клубе много ярких моментов за шесть лет — и хороших, и плохих. Эта игра идеально отражает всё, через что я прошёл в Юнайтед. Самый безумный матч в моей жизни», — цитирует Магуайра Daily Mail.

Защитник добавил, что такие моменты и привлекают болельщиков на стадион, особенно тех, кто, возможно, впервые был на «Олд Траффорд» и унесёт с собой незабываемые впечатления.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» смог совершить камбек в матче против «Лиона», отставая по ходу матча в два мяча. Победа позволила английскому клубу выйти в полуфинал Лиги Европы.