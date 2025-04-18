Игроки «Химок» получили зарплату за декабрь 2024 года

Футбольный клуб «Химки» Фото: globallookpress.com
Ранее руководство клуба задерживало выплаты, что вызвало обеспокоенность и вмешательство президента РПЛ Александра Алаева, который планировал встретиться с футболистами «Химок» для урегулирования ситуации.
Поддерживающий клуб бизнесмен Туфан Садыгов заверил, что все задолженности перед игроками будут погашены до конца апреля.
На фоне этих событий команда провела первую тренировку в полном составе под руководством нового исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева, который сменил Франка Артигу.