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    Игроки «Химок» получили зарплату за декабрь 2024 года

    Футбол
    Футболисты подмосковных «Химок» получили заработную плату за декабрь 2024 года, что подтвердили в пресс-службе клуба. Эта выплата стала первой после начала финансовых проблем в команде.

    Футбольный клуб «Химки»
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    Футбольный клуб «Химки»

    Ранее руководство клуба задерживало выплаты, что вызвало обеспокоенность и вмешательство президента РПЛ Александра Алаева, который планировал встретиться с футболистами «Химок» для урегулирования ситуации.

    Поддерживающий клуб бизнесмен Туфан Садыгов заверил, что все задолженности перед игроками будут погашены до конца апреля.

    На фоне этих событий команда провела первую тренировку в полном составе под руководством нового исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева, который сменил Франка Артигу.

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