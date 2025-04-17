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    Мостовой: Футболисты «Химок» имеют полное право бойкотировать матчи

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    Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации в подмосковных «Химках».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «В "Химках" давным‑давно какие‑то проблемы. Достаточно вспомнить прошлый год, когда они три‑четыре раза меняли людей. Там нездоровая обстановка. В этом сезоне вроде бы все нормализовалось, да и их состав ничем не уступает командам с восьмого места и ниже.

    Что касается возможного бойкота, то ребята вправе иметь свое мнение. Если им не выплачивают зарплату несколько месяцев, они имеют полное право бойкотировать матчи. Тебе либо платят зарплату и ты играешь, либо не играешь, если зарплаты нет — такой сейчас бизнес», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в активе.

    Ближайший матч в РПЛ химчане проведут 20 апреля против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

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