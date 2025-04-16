Сафонов отреагировал на выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ»прокомментировал выход клуба в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Парижане уступили в ответной встрече «Астон Вилле» (2:3), однако по сумме двух матчей пробились в 1/2 финала.

«Эмоции смешанные. Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал и это главное! Как по мне, в очередной раз сами усложнили себе жизнь. Было видно, что после счета 2:0 в нашу пользу начали играть немного вальяжно. От этого и количество моментов у соперника, и три пропущенных мяча у нас.

Проделана огромная работа, горжусь своими ребятами! Работаем и идем дальше. Поздравляю всех болельщиков с путевкой в полуфинал!» — написал Сафонов в соцсетях.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сразится с победителем пары «Реал» — «Арсенал».