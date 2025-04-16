Газзаев: Семак — российский специалист, который добивается выдающихся результатов

Экс-тренервысказался о наставнике

«Сергей Семак — российский специалист, который добивается выдающихся результатов. Это огромное тренерское искусство — шесть раз подряд становиться чемпионом, и идти на седьмой титул подряд.

Тренер должен поддерживать уровень мотивации, делать так, чтобы его команда в каждом матче показывала максимум. Один раз выиграть золото можно, а вот держать планку на протяжении семи лет — это искусство», — цитирует Газзаева «Российская газета».

После 24-х туров в РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе, отставая от «Краснодара» на два пункта.