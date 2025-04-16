Официально: Адиев — исполняющий обязанности главного тренера «Химок»

объявили о назначенииисполняющим обязанности главного тренера команды.

«В прошлом нападающий, воспитанник грозненского футбола. Выступал за "Анжи", ЦСКА, "Терек", астанинский "Женис", "Нижний Новгород" и другие клубы. В качестве тренера работал с нижегородской "Волгой", "Анжи", "Чайкой", карагандинским "Шахтером", сборной Казахстана, "Ахматом".

Добро пожаловать в "Химки", Магомед Мусаевич!» — написано в сообщении «Химок».

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в активе.

Ближайший матч в РПЛ химчане проведут 20 апреля против «Зенита» в Санкт-Петербурге.