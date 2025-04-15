«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче полуфинала Кубка России Пути регионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде

«Урал»: Щербицкий, Малькевич, Мамин, Бегич, Маргасов, Морозов, Аюпов, Чудин, Мосин, Егорычев, Воронов

«Спартак»

«Спартак» является четырехкратным обладателем Кубка России. Последний раз «красно-белые» поднимали трофей над своей головой три года назад после победы в решающем матче над московским «Динамо» (2:1). В прошлом сезоне «Спартак» вылетел от «Балтики», уступив калининградцам в финале Пути регионов — 0:1.

Подопечные Деяна Станковича уверенно преодолели групповой этап Кубка России, оставив позади московское и махачкалинское «Динамо», а также «Крылья Советов». Однако уже на первой стадии плей-офф Пути РПЛ «Спартак» уступил «Ростову» (0:1 дома и 1:2 в гостях). Опустившись в Путь регионов, «красно-белые» встретились с «Акроном» и с трудом одолели тольяттинцев со счетом 3:2.

В чемпионате России «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы. В последнем туре «красно-белые» потерпели домашнее поражение от махачкалинского «Динамо» — 1:2, что стало ощутимым ударом по их чемпионским амбициям.

«Урал»

Дважды «Урал» оказывался в шаге от Кубка России — в 2017 и 2019 годах команда доходила до финала, но оба раза проигрывала. В прошлом розыгрыше турнирный путь «шмелей» завершился в полуфинале Пути регионов после поражения от «Ростова» — 1:2.

В нынешнем сезоне Кубка России «Урал», выступающий в статусе команды ФНЛ, начал свой путь с четвертого отборочного раунда Пути регионов. Екатеринбуржцы прошли уже пять стадий, последовательно обыграв «СКА-Хабаровск» (1:0), «Сокол» (3:1), «Балтику» (1:0), «Химки» (1:1, 4:3 по пенальти) и «Рубин» (1:0).

«Урал» сохраняет хорошие шансы на возвращение в РПЛ спустя год отсутствия. По итогам 28-ми туров ФНЛ екатеринбуржцы занимают третье место в турнирной таблице. В последнем матче команда одержала волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2) и продлила свою беспроигрышную серию до пяти встреч.

Личные встречи

Последняя встреча команд состоялась в марте прошлого года в рамках 22-го тура РПЛ. Тогда в Москве зрители голов не увидели — ничья 0:0.

В последних 10-ти матчах на счету «Спартака» 4 победы, «Урал» оказался сильнее в 2-х случаях и четыре раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Урал» с коэффициентом 5.40.