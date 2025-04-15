Ерохин: Хочу еще минимум сезон провести в качестве игрока «Зенита»

Хавбек «Зенита»высказался о своем будущем. Футболист надеется, что ему удастся продлить соглашение.

«Мое будущее? Сейчас все мысли направлены на то, чтобы в текущем моменте помогать команде. Я концентрируюсь на этом, стараюсь быть максимально увлеченным в игровой и тренировочный процесс. На первом месте стоят результаты команды.

В футбольном же плане хотелось бы еще минимум сезон провести в качестве игрока "Зенита". Надеюсь, в ближайшее время обсудим это с руководством. Мы в процессе», — сказал Ерохин Sport24.

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Контракт 35-летнего игрока истекает 30 июня. В нынешнем сезоне Ерохин в 25 матчах забил 5 мячей и сделал три ассиста.