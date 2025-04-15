«Борнмут» снова в борьбе за еврокубки: ранний гол Семеньо принёс победу над «Фулхэмом»

Матч едва успел начаться, как все уже перевернулось. На 53-й секунде американец Энтони Робинсон допустил обидную ошибку, не перехватив передачу в зону, куда уже мчался Алекс Скотт. Молодой хавбек прострелил, а Семеньо, сместившись с фланга, пробил точно и хладнокровно — 1:0. Ранний гол — как вспышка из тех зимних матчей, когда «вишни» были неудержимы.
Скоро они могли забить и второй: после атаки левого края Милош Керкез подал, Скотт скинул мяч, и Эванилсон зарядил в перекладину, когда перед ним уже зияли ворота. Именно таких эпизодов и не хватало в последних восьми безвыигрышных играх. На сей раз — просто не повезло.
«Фулхэм» под давлением
Марку Силве пришлось действовать без изменений в составе по сравнению с триумфом над «Ливерпулем», но та энергия, которой «дачники» снесли лидера, в этот вечер будто исчезла. Алекс Ивоби был невидим, Родриго Мунис пытался создавать моменты, но его удар прошел мимо. Райан Сессеньон, неожиданно сыгравший вингера, запомнился лишь мягким ударом в руки Кепы Аррисабалаги.
При этом «Борнмут» не просто защищался, а продолжал искать свои шансы. Эванилсон едва не удвоил счет после подачи Льюиса Кука, но пробил слабо. Затем был еще один выпад Скотта — в створ, но без последствий для Бернда Лено.
Упорство, замены и спасения во втором тайме
В перерыве Ираола убрал Сенеси, получившего карточку, и бросил в бой Илью Забарного. А вскоре Керкез и Эванилсон сцепились с Келвином Бэсси — и снова пришлось латать состав. На этом фоне «Фулхэм» начал наращивать давление, и за дело взялись замены: вышли Том Кэрни, Адама Траоре и Рауль Хименес. Появился даже Эмиль Смит-Роу — имя, больше звучащее в трансферных слухах, чем в заявках на матч.
Но все попытки гостей натыкались на глухую оборону, хранимую железным Дином Хайзеном (в день его 20-летия!) и уверенным Кепой.
В последние минуты давление «Фулхэма» достигло апогея: угловые, длинные подачи, спешка, удары, подборы. Но команда Ираолы показала, что умеет выигрывать не только в шоу-режиме, но и через бойню. Никакой пафосной эстетики — только блоки, подкаты, крики тренерского штаба, и, наконец, финальный свисток.
Таблица и перспективы
Победа выводит «Борнмут» на восьмое место, выше «Фулхэма», по разнице мячей. У обеих команд — по 48 очков, и до шестой «Астон Виллы» всего 6. С шестью турами до финиша — это не иллюзия, это настоящая борьба. Учитывая, как лихорадит других претендентов, «Борнмут» может сыграть в Европе — впервые в своей истории.