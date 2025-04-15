«Борнмут» снова в борьбе за еврокубки: ранний гол Семеньо принёс победу над «Фулхэмом»

Весна — время перезагрузки. И если кто-то в феврале считал, что «Борнмут» уже выдохся, теперь можно сказать точно: эта команда еще жива, зла и полна амбиций. Благодаря быстрому голу Антуана Семеньо и цепкой игре в обороне подопечные Андони Ираолы одолели «Фулхэм». Первую победу с 15 февраля они добыли в тяжелом матче, который может стать поворотной точкой в их сезоне.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Фулхэм 1:0 Гол: 1:0 Энтойн Семеньо (1') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Адам Смит, Маркос Сенеси (Илья Забарный, 46'), Милош Керкез, Тайлер Адамс, Льюис Кук, Алекс Скотт (Маркус Таверньер, 65'), Данго Уаттара, Дин Хейзен, Энтойн Семеньо (Хулио Солер, 89'), Эванилсон Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Андреас Перейра (Эмиль Смит-Роу, 69'), Райан Сесеньон (Адама Траоре, 57'), Саша Лукич (Виллиан, 85'), Сандер Берге (Томас Кейрни, 59'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 57'), Алекс Айуоби Предупреждения: Маркос Сенеси (44'), Энтони Робинсон (62'), Томас Кейрни (68'), Тайлер Адамс (86'), Льюис Кук (90 + 5')

Матч едва успел начаться, как все уже перевернулось. На 53-й секунде американец Энтони Робинсон допустил обидную ошибку, не перехватив передачу в зону, куда уже мчался Алекс Скотт. Молодой хавбек прострелил, а Семеньо, сместившись с фланга, пробил точно и хладнокровно — 1:0. Ранний гол — как вспышка из тех зимних матчей, когда «вишни» были неудержимы.

Борнмут – Фулхэм globallookpress.com

Скоро они могли забить и второй: после атаки левого края Милош Керкез подал, Скотт скинул мяч, и Эванилсон зарядил в перекладину, когда перед ним уже зияли ворота. Именно таких эпизодов и не хватало в последних восьми безвыигрышных играх. На сей раз — просто не повезло.

«Фулхэм» под давлением

Марку Силве пришлось действовать без изменений в составе по сравнению с триумфом над «Ливерпулем», но та энергия, которой «дачники» снесли лидера, в этот вечер будто исчезла. Алекс Ивоби был невидим, Родриго Мунис пытался создавать моменты, но его удар прошел мимо. Райан Сессеньон, неожиданно сыгравший вингера, запомнился лишь мягким ударом в руки Кепы Аррисабалаги.

Борнмут — Фулхэм globallookpress.com

При этом «Борнмут» не просто защищался, а продолжал искать свои шансы. Эванилсон едва не удвоил счет после подачи Льюиса Кука, но пробил слабо. Затем был еще один выпад Скотта — в створ, но без последствий для Бернда Лено.

Борнмут — Фулхэм globallookpress.com

Упорство, замены и спасения во втором тайме

В перерыве Ираола убрал Сенеси, получившего карточку, и бросил в бой Илью Забарного. А вскоре Керкез и Эванилсон сцепились с Келвином Бэсси — и снова пришлось латать состав. На этом фоне «Фулхэм» начал наращивать давление, и за дело взялись замены: вышли Том Кэрни, Адама Траоре и Рауль Хименес. Появился даже Эмиль Смит-Роу — имя, больше звучащее в трансферных слухах, чем в заявках на матч.

Но все попытки гостей натыкались на глухую оборону, хранимую железным Дином Хайзеном (в день его 20-летия!) и уверенным Кепой.

Борнмут — Фулхэм globallookpress.com

В последние минуты давление «Фулхэма» достигло апогея: угловые, длинные подачи, спешка, удары, подборы. Но команда Ираолы показала, что умеет выигрывать не только в шоу-режиме, но и через бойню. Никакой пафосной эстетики — только блоки, подкаты, крики тренерского штаба, и, наконец, финальный свисток.

Календарь и таблица АПЛ

Таблица и перспективы

Победа выводит «Борнмут» на восьмое место, выше «Фулхэма», по разнице мячей. У обеих команд — по 48 очков, и до шестой «Астон Виллы» всего 6. С шестью турами до финиша — это не иллюзия, это настоящая борьба. Учитывая, как лихорадит других претендентов, «Борнмут» может сыграть в Европе — впервые в своей истории.