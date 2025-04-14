Тотти — о тренерской карьере Мостового: Уверен, что у него все будет замечательно

Франческо Тотти поделился своим мнением о тренерских перспективах Александра Мостового, отметив, что великий игрок не всегда становится успешным тренером.

По словам экс-капитана «Ромы», тренерская деятельность и карьера футболиста — это совершенно разные вещи. Однако Тотти выразил уверенность, что если у Мостового есть желание работать в этой сфере, то рано или поздно он сможет добиться успеха

«Мостовой — большое имя, известное во всем мире. Он был великим игроком. Не знаю, будет ли он тренером, но я уверен, что у него все будет замечательно», — приводит слова Тотти издание «РБ Спорт».

Александр Мостовой является воспитанником ЦСКА. За свою профессиональную карьеру бывший нападающий сборной России провел 537 матчей на клубном уровне, забив 147 голов и сделав 60 результативных передач.