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    Лионель Абба«Ни о каком кризисе в "Реале" речи быть не может». Лионель Абба — с раскладами на ответные четвертьфиналы ЛЧ
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    Щенсный высказался об игре за «Барселону»

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    Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный поделился впечатлениями от игры за «Барселону».

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    «Несколько месяцев назад я был на пляже и не хотел играть в футбол, а теперь я в одной из лучших команд Европы. Мы проводим невероятное количество времени на тренировках, мне это действительно нравится.

    Я бы не поверил, если бы кто-нибудь сказал мне, что я могу выигрывать титулы с "Барселоной". Я все ближе и ближе к победе в этом турнире.

    Я собираюсь сосредоточиться на том, чтобы выиграть что-то особенное как для клуба, так и для себя», — сказал Шченсны на пресс-конференции перед матчем против «Боруссии».

    «Барселона» сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» 15 апреля в Германии.

    В предыдущей игре команда Ханса-Дитера Флика оказалась сильнее «шмелей» в первом матче — 4:0.

    34-летний вратарь после Евро-2024 завершил карьеру, но каталонцы смогли подписать бывшего голкипера «Ювентуса» на правах свободного агента после травмы основного вратаря команды Марка-Андре тер Стегена.

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