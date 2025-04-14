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    РФС начал проверку матча «Урала» и «Нефтехимика» на предмет договорной игры

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    Как сообщает Матч ТВ, Российский футбольный союз совместно с ФНЛ проведет проверку матча Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком»

    Глава РФС Александр Дюков
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    Глава РФС Александр Дюков

    По информации Telegram-канала Sport Baza, после первого тайма глава «Урала» Григорий Иванов устроил разнос своим футболистам, а в перерыве якобы состоялся разговор Иванова с главным тренером «Нефтехимика» Кириллом Новиковым. После перерыва ситуация на поле резко изменилась в пользу «Урала», что вызвало подозрения в договорном характере матча

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    Пресс-служба «Урала» назвала информацию о договорном матче вбросом, а ФНЛ подчеркнула свою заинтересованность в защите честной игры и качественного продукта. Результаты анализа ситуации будут сообщены позже.

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