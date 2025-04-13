Индзаги: Мы продолжаем путь — он непростой, но мы гордимся тем, что проходим его

Главный тренервысказался о матче против(3:1).

«Арнаутович отлично сыграл, сегодня он провел великолепный матч. Лаутаро сыграл в завершении, но большую часть работы на этом голе сделал Арна, отдав голевой пас.

Этот матч был для нас очень важен, и мы знали, что легко не будет. Мы потеряли концентрацию в моменте с их голом, но в остальном команда оставалась сосредоточенной. Мы продолжаем этот путь — он непростой, но мы гордимся тем, что проходим его», — цитирует Индзаги Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» занимает 1-е место в Серии А с 71 баллом. «Кальяри» (30) — на 15-м месте в таблице.