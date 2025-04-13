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    Индзаги: Мы продолжаем путь — он непростой, но мы гордимся тем, что проходим его

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче против «Кальяри» (3:1).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Арнаутович отлично сыграл, сегодня он провел великолепный матч. Лаутаро сыграл в завершении, но большую часть работы на этом голе сделал Арна, отдав голевой пас.

    Этот матч был для нас очень важен, и мы знали, что легко не будет. Мы потеряли концентрацию в моменте с их голом, но в остальном команда оставалась сосредоточенной. Мы продолжаем этот путь — он непростой, но мы гордимся тем, что проходим его», — цитирует Индзаги Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» занимает 1-е место в Серии А с 71 баллом. «Кальяри» (30) — на 15-м месте в таблице.

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