1-й таймХимки — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов»«Химки» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 19:30
    • «Локомотив» обыграл «Авангард» во втором матче серии, Радулов отметился голом и ассистом
  • 19:02
    • «Зенит» разгромил «Краснодар» в 24-м туре РПЛ
  • 17:56
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
  • 16:45
    • «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии
    Все новости спорта

    «Балтика» обыграла «Сочи» и упрочила лидерство в Первой лиге

    «Балтика» — «Сочи»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Балтика Сочи
    В центральном матче 28-го тура Первой лиги по футболу калининградская «Балтика» переиграла «Сочи» со счетом 2:0.

    Брайан Хиль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брайан Хиль

    На 39-й минуте счет открыл полузащитник Николай Титков.

    Второй мяч в начале второго тайма забил Кевин Андраде.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Балтика — Сочи 2:0
    Голы: 1:0 Николай Титков (39'), 2:0 Gil Hurtado B. (47') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Евгений Чернов, Андрей Мендель (Александр Осипов, 75'), Владислав Саусь, Сергей Пряхин (Олег Исаенко, 82'), Илья Петров (Амир Мохаммад, 75'), Николай Титков (Максим Петров, 56'), Gil Hurtado B. (Абу-Саид Эльдарушев, 82') Сочи: Александр Дёгтев, Вячеслав Литвинов, Сергей Терехов (Артём Макарчук, 46'), Кирилл Заика, Павел Маслов (Кирилл Кравцов, 55'), Игнасио Сааведра, Роман Пасевич (Руслан Барт, 72'), Максим Кайнов (Владимир Писарский, 55'), Мартин Крамарич, Павел Мелёшин (Кирилл Никитин, 55'), Aberdin N.

    После этой победы у «Балтики» стало 62 очка и она уверенно лидирует. «Сочи» (47) — пятый.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В римском дерби верх возьмут «волки»?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Запрыгнут ли «ткачи» в заветную четверку?
  • «Осер» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Баски сразу прихлопнут «пчёл»
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Осер — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Борнмут — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Мартинес — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры