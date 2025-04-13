«Балтика» — «Сочи»: счет матча 2:0, обзор голов

В центральном матче 28-го тура Первой лиги по футболу калининградскаяпереиграласо счетом 2:0.

На 39-й минуте счет открыл полузащитник Николай Титков.

Второй мяч в начале второго тайма забил Кевин Андраде.

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Футбол. Россия. Первая лига Балтика — Сочи 2:0 Голы: 1:0 Николай Титков (39'), 2:0 Gil Hurtado B. (47') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Евгений Чернов, Андрей Мендель (Александр Осипов, 75'), Владислав Саусь, Сергей Пряхин (Олег Исаенко, 82'), Илья Петров (Амир Мохаммад, 75'), Николай Титков (Максим Петров, 56'), Gil Hurtado B. (Абу-Саид Эльдарушев, 82') Сочи: Александр Дёгтев, Вячеслав Литвинов, Сергей Терехов (Артём Макарчук, 46'), Кирилл Заика, Павел Маслов (Кирилл Кравцов, 55'), Игнасио Сааведра, Роман Пасевич (Руслан Барт, 72'), Максим Кайнов (Владимир Писарский, 55'), Мартин Крамарич, Павел Мелёшин (Кирилл Никитин, 55'), Aberdin N.

После этой победы у «Балтики» стало 62 очка и она уверенно лидирует. «Сочи» (47) — пятый.