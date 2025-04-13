«Аталанта» — «Болонья»: счет матча 2:0, обзор голов

В 32-м туре итальянской Серии Ана своем поле выиграла усо счетом 2:0.

Уже на третьей минуте Матео Ретеги открыл счет в матче после передачи Рауля Беллановы.

Через 18 минут Марио Пашалич забил второй гол, ассистировал ему в том эпизоде Ретеги.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Болонья 2:0 Голы: 1:0 Матео Ретеги (3'), 2:0 Марио Пашалич (21') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац (Рафаэл Толой, 45'), Рауль Белланова (Хуан Куадрадо, 81'), Давиде Дзаппакоста (Маттео Руджери, 85'), Мартен де Рон, Марио Пашалич, Адемола Лукман (Марко Брешианини, 81'), Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 80') Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Джон Лукуми (Николо Казале, 46'), Сэм Бёкема, Лоренцо Де Сильвестри (Эмиль Хольм, 71'), Джованни Фаббиан (Николо Камбьяги, 46'), Ремо Фройлер, Томмазо Побега, Тёйс Даллинга, Дан Ндой, Риккардо Орсолини (Benjamin Dominguez, 46') Предупреждения: Исак Хин (7'), Давиде Дзаппакоста (34'), Матео Ретеги (60'), Рафаэл Толой (66'), Хуан Миранда (90 + 3')

«Аталанта» с 61 очком идет третьей в чемпионате Италии. «Болонья» (57) — пятая.